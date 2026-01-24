وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 899 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق صيدا وطرابلس وزحلة وبيروت بجمهورية لبنان، استفاد منها 899 فرداً من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف-4) لعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس في لبنان.