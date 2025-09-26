صدر قرار وزير التعليم يوسف البنيان بتعيين الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب على مستوى المنطقة الشرقية، في خطوة تعكس ثقة القيادة في الكفاءات النسائية الوطنية ودورها البارز في قيادة القطاعات الحيوية.

وشغلت الدكتورة منيرة المهاشير منصب عميد عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل منذ 2019، وقادت عدة مبادرات ومشاريع رائدة، ولعبت دورًا محوريًا في رئاسة لجنة إعداد وتطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي بالجامعة، وعضوية لجنة سياسات الذكاء الاصطناعي في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بالأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات 2025.

مبادرات ومساهمات

الجوائز

وتعد الدكتورة منيرة من القيادات البارزة في مجال التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت عدة مبادرات لتعزيز التعليم الرقمي والذكاء الإصطناعي، وساهمت في تطوير جودة العملية التعليمية الرقمية للطلاب من ذوي الإعاقة. كما حصلت على عدة زمالات وبرامج قيادية دولية مرموقة، بينها الزمالة البريطانية العليا في التعليم من بريطانيا مسار القيادات، وبرنامج الذكاء الاصطناعي واستراتيجية الأعمال بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبرنامج القيادة التنفيذية بجامعة أكسفورد، وبرنامج القادة التنفيذيين بمعهد ثندربيرد أريزونا، إضافة إلى برنامج «رائدات التعلم الإلكتروني» المسار القيادي.وقد حصلت خلال مسيرتها على عدة جوائز محلية وعالمية في قيادة التغيير والإبتكار في التعليم الرقمي، من أبرزها: جائزة Anthology Catalyst Awards العالمية للتميز في قيادة التغيير (2024)، وجائزة الابتكار في التعليم الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (2023)، وجائزة بلاك بورد للتميز في قيادة التغيير (2021)، بالإضافة إلى المركز الأول في جائزة تميز البحث العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.