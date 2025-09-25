الوطن في قلب الأجيال.. مدارس جدة تزرع الانتماء وتصون الهوية

في صباحٍ مفعم بالوطنية، ارتدت مدرسة ابن حوقل الابتدائية بتعليم جدة حلّة العيد الوطني الخامس والتسعين، حيث تمازجت الألوان والأصوات والابتكارات في لوحة واحدة تعبّر عن الولاء والانتماء وتُجسد الاعتزاز بتاريخ المملكة ومنجزاتها.





بحضور وكيل وزارة التعليم للتخطيط المهندس سعد بن عبدالغني الغامدي، ومدير عام تعليم جدة منال بنت مبارك اللهيبي، والمساعد للخدمات المهندس وسام حابس، ورئيس قسم الإدارة المدرسية علي كرات الزهراني وعدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور، انطلقت الفعاليات لتفتح أبواب الإبداع أمام الطلاب، فكان المعرض الفني أول محطاتها؛ لوحات تشكيلية وأعمال إبداعية أضاءت وجدان الحضور بروح الوطن، فيما عكست المعارض العلمية قدرات ناشئة في مجالات الابتكار والبحث.

وتألقت الأصوات الطفولية في أوبريت «عزنا بطبعنا»، إذ ارتسمت لوحات إنشادية وطنية تعكس الفخر بالوطن والوفاء لقيادته، لتتجاور مع ركن التراث الذي استعاد عبق الماضي وأصالته، إلى جانب ركن الرياضات الإلكترونية الذي أضفى بعداً حديثاً يترجم تفاعل الأجيال مع التقنية في إطار وطني متجدد.

لم يكن هذا الاحتفاء إلا جزءاً من مشهد واسع، إذ شاركت أكثر من 2300 مدرسة، وما يزيد على 700 ألف طالب وطالبة في تعليم جدة، ليجعلوا من اليوم الوطني مناسبةً متجددة تستحضر مسيرة التوحيد، وتغرس قيم الاعتزاز والهوية الوطنية في نفوس الناشئة، وتؤكد أن حب الوطن يُكتب بالفعل قبل القول، في لوحاتٍ وأناشيد ومشاريع علمية تبقى أثراً ممتداً في ذاكرة الأجيال.