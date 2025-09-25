التقى وزير التعليم يوسف البنيان، نظيره وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية الدكتور مروان الحلبي، بمقر الوزارة بالرياض.وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال العلمي والتعليمي، والتوسع في دعم التواصل بين الجامعات السعودية ونظيراتها السورية.واستعرض اللقاء مجالات تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين المملكة وسورية في تطوير المناهج التعليمية، والتطوير المهني التعليمي، والتدريب التقني والمهني، إلى جانب تعزيز التعاون بين البلدين في التعليم الإلكتروني والبنية التعليمية الرقمية.