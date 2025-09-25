حققت الرؤية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أهدافها في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الوطني والمالي، وتطوير قطاعات الصناعة، الإسكان، جودة الحياة، والتعليم.ويعدّ بناء مجتمع حيوي إحدى ركائز رؤية السعودية التي تسعى إلى توفير الرفاهية والازدهار للمواطنين، وزيادة اعتزازهم بتاريخهم وتراثهم الممتد، وجذورهم القوية الراسخة، وهويتهم الثقافية الفريدة، من خلال توفير نمط حياة صحي مستدام، وأنظمة رعاية صحية واجتماعية فعّالة، وخيارات ترفيه عالمية المستوى، وروح متسامحة تعكس قيم الإسلام.وفي برنامج تحوّل القطاع الصحي بلغت نسبة تغطية الخدمات الصحية 96% بحلول عام 2023، وبلغت جاهزية المناطق الصحية 92% في النصف الأول من 2024. وفي جودة الحياة تم تحقيق إنجاز بارز بتسجيل مواقع تراثية عدة في قائمة اليونسكو بحلول عام 2024، وتم ترميم 659 موقعاً تراثياً في الربع الثاني من نفس العام.وفي الإسكان بلغ معدل تملك المساكن أكثر من 63% بحلول عام 2023، مع توقيع 56 ألف عقد للمنتجات السكنية خلال النصف الأول من 2024.غني عن القول في تبني المملكة في عهد الملك سلمان اقتصاداً مزدهراً ينعم فيه الجميع بفرص متعددة للنجاح، عبر توفير بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والاستثمار في التعليم استعداداً لوظائف المستقبل، لتوفير مستقبلٍ زاخر للجميع على أرض المملكة. إذ شهدت الحكومة الرقمية السعودية تطوراً هائلاً مع وفورات بلغت 6.9 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024، وسجل نمو المنظمات غير الربحية نسبة 28% في نفس الفترة. وحصلت السعودية على 114 ميدالية وجائزة في مسابقات طلابية عالمية في النصف الأول من 2024، مع تسجيل نسبة كبيرة غير مسبوقة في مشاركة النساء في سوق العمل.