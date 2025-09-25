فيصل بن فرحان يشارك في اجتماع خليجي أمريكي يبحث تعزيز الشراكة وأوضاع غزة

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس (الأربعاء)، في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

حضر الاجتماع سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة للدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.