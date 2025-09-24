ختام الفعاليات في اليوم الوطني السعودي الـ 95 بإقبال جماهيري لافت

اختتمت أمس (الثلاثاء) فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ95، وسط أجواء وطنية، وشهدت إقبالا جماهيريا واسعا في مختلف مدن المملكة، مترجمة بذلك مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته.

برامج متنوعة

وأكدت الهيئة العامة للترفيه (GEA) أن ختام الفعاليات جاء بنجاح كبير، بعد أن قدّمت برنامجا متنوعا، شمل عروضا جوية وبحرية، إضافة إلى فعاليات نوعية عدة.

عروض جوية

وفي منطقة بنبان بالرياض، أبهرت العروض الجوية أنظار الجماهير، بمشاركة نخبة من الطيارين الذين قدموا لوحات مميزة، بمشاركة عسكرية ومدنية بعدد كبير من الطائرات الحربية والمدينة والمروحية. كما أسهمت العروض البحرية التي جرت على شاطئ البحر الأحمر في إثراء المشهد الاحتفالي، حيث شاركت الفرقاطات والزوارق في استعراضات جسدت قوة الوطن وحضوره.

وتزامنت معها المسيرات البرية التي ضمّت آليات وعربات مختلفة، رافقتها الفرقة الموسيقية التي عزفت معزوفات وطنية ارتبطت بذاكرة السعوديين.

الألعاب النارية تضيء سماء 13 مدينة سعودية

ولم يقتصر الإبداع على ذلك، إذ انطلقت الألعاب النارية في توقيت موحّد عند التاسعة مساء لتضيء سماء 13 مدينة سعودية بلوحات بصرية بديعة.

وفي موازاة ذلك، قدّمت وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه فعالية «عز الوطن» على مدى يومين، التي تحولت إلى أيقونة احتفالية جمعت بين العروض العسكرية الحية والجانب الفني المسرحي. وشهدت الفعالية عروضا ميدانية جسدت التكتيكات الأمنية الحديثة وجاهزية القطاعات الأمنية، بمشاركة الأوركسترا العسكرية التي أضافت بعدا وطنيا مؤثرا. كما تضمنت معارض تعريفية بخدمات الوزارة، إلى جانب أوبريتات وطنية وعروض فنية تعكس عمق الانتماء والولاء.

حفلات غنائية

وكانت الحفلات الغنائية قد انطلقت أمس الأول، والتقت الفنانة أحلام جمهورها في أمسية فنية على مسرح الظهران إكسبو، فيما اجتمع الفنان فؤاد عبدالواحد والفنانة أميمة طالب في جدة على مسرح «عبادي الجوهر أرينا»، وقدما للجمهور ليلة مليئة بالطرب والأغاني المحببة. أما أمس، فالتقى الفنان الكبير عبادي الجوهر بجمهوره في جامعة القصيم بمشاركة الفنان نواف الجبرتي وقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، مقدما لمحبيه أمسية استثنائية تناغمت فيها الألحان مع فرحة الوطن.