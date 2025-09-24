أمير جازان ونائبه يشهدان العروض الجوية والعسكرية احتفاءً بيوم الوطن الـ95.

شهد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، العروض الجوية في سماء الواجهة البحرية لمدينة جيزان، والاستعراض العسكري للقطاعات الأمنية بالمنطقة، ضمن فعاليات احتفالات المنطقة باليوم الوطني للمملكة الـ95.

وشهد العرض حضورا وتفاعلا كبيرا من الأهالي والزوار الذين حملوا الأعلام السعودية والعبارات الوطنية، فيما وثّق عدد من الزوار لحظات انطلاق تلك العروض عبر أجهزتهم الذكية، ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي تعبِّر عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم.

ونوّه أمير منطقة جازان، بجهود رجال الأمن وجميع القطاعات العسكرية نظير الأعمال التي يقومون بها، وجهودهم في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات، خدمة للدين ثم المليك والوطن، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية لحفظ الأمن واستقراره.