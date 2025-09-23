الألعاب النارية تضيء سماء حائل في اليوم الوطني الـ95

اكتست سماء مدينة حائل ليلة اليوم الوطني السعودي الـ95 بألوان الفرح، حيث تزيّنت بالألعاب النارية التي رسمت لوحات بديعة عكست اعتزاز الأهالي وارتباطهم العميق بتاريخ الوطن وإنجازاته. مشهد الأضواء الملوّنة التي انطلقت من قلب المدينة كان نقطة التقاء العائلات والأطفال والشباب، الذين تابعوا العرض وسط أجواء من البهجة والفخر.

حضور الأهالي

ألوان الوطن

تدفقت جموع الأهالي والمقيمين إلى ساحات الاحتفال، حيث اصطفت العائلات لمتابعة اللحظات المضيئة وتوثيقها بالصور والفيديو، فالأجواء عكست روح الانتماء، والتلاحم المجتمعي، لوحدة وطن يسير بخطى واثقة نحو المستقبل.الألعاب النارية تنوعت بين الأخضر والأبيض لتجسد رمزية العلم السعودي وتعكس معاني العز والفخر.

فالألوان التي تراقصت في السماء فوق الجبال والأحياء التراثية في حائل بدت وكأنها تعيد سرد قصة وطن تأسس على الوحدة، ويمضي اليوم نحو التنمية برؤية واضحة.

الفرح فوق جبال

اختيار مواقع الإطلاق أمام القلاع والجبال والأماكن التراثية في حائل، أضفى على المشهد بعدا تاريخيا؛ إذ جمع بين الأصالة والحداثة. كان الحضور شاهدا على لحظة فريدة تعانقت فيها معالم التراث مع وهج الحداثة، لترسم صورة وطن يعيش حاضره بفخر ويستحضر ماضيه باعتزاز.

الألعاب النارية التي أضاءت سماء حائل هي لحظات سنوية ستظل محفورة في ذاكرة الأهالي، شاهدة على احتفال وطني يختصر مسيرة 95 عاما من المجد والعطاء.