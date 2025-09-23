ولي العهد يؤدي صلاة الميت على آل الشيخ

أدّى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الثلاثاء)، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، بمدينة الرياض، صلاة الميت على الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي -رحمه الله.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله الجامع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وقد أدى الصلاة مع ولي العهد، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير خالد بن سعود بن خالد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي، ونائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن فيصل بن تركي، والأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور خالد بن بندر بن سلمان بن محمد، و الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير متعب بن فهد بن فرحان، و الأمير عبدالله بن ناصر بن فرحان، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الداخلية المكلف، وأصحاب الفضيلة العلماء والوزراء.

وعقب الصلاة تقبل ولي العهد وأبناء الفقيد، العزاء والمواساة من أصحاب السمو والفضيلة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.