وزير الاقتصاد يشارك في القمة الأولى «للاقتصاد العالمي» بنيويورك

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في القمة الأولى للاقتصاد العالمي المستدام والشامل والمرن، والمنعقدة ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، وذلك يوم غد الأربعاء في مدينة نيويورك.

ويأتي انعقاد القمة الأولى إسهامًا في توحيد جهود الدول والمؤسسات المالية الدولية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسيشارك في القمة عدد من رؤساء الدول، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي.

وستناقش القمة عددًا من الموضوعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة ومستجدات تنفيذها على المستوى الدولي.