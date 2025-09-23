نجح مشروع مسام السعودي باليمن في نزع أكثر من 15,219 لغماً وذخيرة غير منفجرة، وتمكن من تطهير 70,595,567 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، مما أدى إلى منع كوارث إنسانية كادت أن تودي بحياة المئات من اليمنيين في مختلف المدن والأرياف والجبال.ويُعد «مسام» واحداً من المشاريع السعودية الإنسانية التي برزت بشكل قوي في حماية أرواح اليمنيين وأسهمت في تعزيز الاستقرار والتنمية في عدد من المحافظات المحررة، ولا يزال الشعب اليمني يعلّق عليه آمالاً كبيرة في انتزاع المزيد من الألغام المهددة لحياتهم، ويطالبون المنظمات الدولية بأن تحذو حذو السعودية التي أنقذت آلاف الأسر، وإقامة مثل هذه المشاريع الإنسانية الكبيرة التي ستعود على الإنسان اليمني بالخير والنماء والازدهار وتطبيع الحياة والإعمار.ولم يقتصر عمل المشروع السعودي على منطقة معينة أو محافظة بل امتد إلى مختلف المناطق والمديريات والأرياف اليمنية وأسهم في عودة الآلاف من الأسر المشردة إلى منازلها ومزارعها والسواحل مما أسهم في عودة الصيادين إلى مهنتهم في البحر وإنهاء الكثير من معاناة الأسر التي عاشت سنوات تواجه الجوع والفقر والحرمان من ممتلكاتها ومصادر دخلها.وأطلق مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن أسامة بن يوسف القصيبي أخيراً، أعمال المشروع في مديرية ميدي بمحافظة حجة، بعد مسح ميداني للمناطق الموبوءة بالألغام على مدى أشهر.وأكد القصيبي، أن المشروع يعمل إلى جانب نزع الألغام على تثقيف اليمنيين حول الألغام وخطرها، موضحاً أن مشروع «مسام» يعمل تحت مظلة الحكومة السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويعمل بالتنسيق مع الحكومة اليمنية في كافة المشاريع ذات الطابع الإنساني والتنموي.ويتكون المشروع من 32 فريقاً ميدانياً إضافة إلى فريقين للمهمات الخاصة، ويتجاوز عدد العاملين في «مسام» 550 من الخبراء السعوديين والدوليين والنازعين والعاملين في الخدمات اللوجستية والجهاز الإداري للمشروع.وغطت أعمال المشروع 11 محافظة، كما أنه المشروع الوحيد والأول الذي وصل اليمن وأسهم بشكل فاعل في حماية اليمنيين.طهر السواحل والمزارع والطرقات والمنازل من الألغامطهر 70,595,567 كم من الأراضي اليمنيةيعمل إلى جانب نزع الألغام على تثقيف اليمنيينينتشر فريقه في أكثر من 11 محافظة يمنية550 خبيراً سعودياً ودولياً يعملون في المشروعنزع أكثر من 15,219 لغماً وذخيرةأنقذ آلاف الأسر اليمنية من الموت المحقق