تترقب السعودية وصول الزائر الأبيض على مرتفعات تبوك وحائل، ويتوقع أن تتدنى درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وذلك حسبما كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني.

وأصدر المركز أمس، سلسلة تنبيهات و11 إنذاراً باللونين الأحمر والبرتقالي، شملت 11 منطقة في مختلف أنحاء المملكة، بسبب تأثرها بحالة مطرية تتفاوت شدتها بين الغزيرة والخفيفة، مصحوبة برياح نشطة إلى شديدة السرعة، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، مع احتمالية جريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارات حمراء على 5 مناطق في المملكة تحذر من رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، إضافة إلى 6 إنذارات برتقالية اللون شملت كلاً من منطقة الجوف وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل وعسير وجازان، نبهت من رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وضباب.

دراسة عن بُعد

في خطوة احترازية وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، ولليوم الثاني على التوالي عُلقت الدراسة الحضورية أمس في عدد من مناطق السعودية، وتحويلها إلى التعليم عن بُعد، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة ومنسوبي التعليم في ظل المستجدات الحالية.

وشمل القرار المنطقة الشرقية، بما في ذلك مدارس محافظة الأحساء، ومنطقة الرياض، وحفر الباطن، فيما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم تأخير بداية اليوم الدراسي ليوم الثلاثاء الموافق 25 - 6 - 1447هـ إلى 9:00 صباحاً، ويشمل القرار جميع مدارس المنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وفي ظل توقعات حالة الطقس وتعاملاً مع الظروف المناخية التي تشهدها المنطقة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة ونجران، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

مقاطع غير صحيحة

أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي شهدتها مدينة الرياض أمس، كانت في مجملها أمطاراً ديمية، تخللتها هطولات متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء، مع تساقط حبات البرد خلال الفترة المسائية.

وبيّن القحطاني، أن أعلى كمية هطول سُجِّلت داخل العاصمة بلغت 12 مليمتراً، فيما وصلت على مستوى منطقة الرياض إلى 24 مليمتراً في محمية الملك خالد، وذلك بحسب قراءات محطات المركز.

وأكد، أن بعض المقاطع المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن غرق مواقع داخل الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية، مشدداً على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

توفير جميع الإمكانات

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حالة الجاهزية للتعامل مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، تطبيقاً لخطة الهيئة وقت الأمطار والسيول وتوفير جميع الإمكانات. وأكدت الهيئة جاهزية النقاط وانطلاق الفرق الإسعافية، وتخصيص 134 فرقة إسعافية، إضافة إلى 17 فرقة استجابة سريعة وآليات بالمنطقة، و«باص طويق»؛ بهدف ضمان التدخل السريع وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمستفيدين بكفاءة عالية. وشددت على أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، واتباع إجراءات السلامة خلال هطول الأمطار، مع ضرورة تجنب مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، والالتزام بقواعد السلامة المرورية والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني، مع ترك المجال مفتوحاً أمام الفرق الإسعافية لأداء مهماتها بفعالية. داعية الجميع إلى التواصل الفوري عند الحاجة.