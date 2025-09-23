مع احتفال المملكة بيومها الوطني، نسترجع الجذور العميقة التي قامت عليها الدولة، ونُسلّط الضوء على الأصالة التي كانت وما زالت مصدر قوة وفخر لكل سعودي، إذ حققت المملكة معادلة متوازنة بين الأصالة والحياة العصرية، وحافظت على قيمها الراسخة، وفي الوقت ذاته واكبت التطورات العالمية في مختلف المجالات، فالحداثة والتطوّر لا يُفقدانا هويتنا، بل ننطلق منهما بوعي واعتزاز. كل ما وصلنا إليه من تطوّر ورفعة أساسه ماضٍ أصيل وهُوية لا نتخلى عنها، الجذور الثقافية والاجتماعية والتاريخية التي حافظ عليها السعوديون عبر الأجيال كانت سبباً في وحدتهم ونهضتهم.الأصالة لم تكن مظهراً خارجياً، بل كانت جوهر الحكم والإدارة وبناء المجتمع، أُسس بناء الدولة السعودية على الأصالة ترتكز على مجموعة من المبادئ والقيم المتجذّرة في الهوية العربية والإسلامية، التي شكّلت دعامة قوية لقيام المملكة وتماسكها، ومن أبرز هذه الأسس:الدين واللغة ثابتان وطنيانالتأكيد على مبادئ الإسلام باعتباره أساس الدولة مهّد الطريق لتأسيس كيان سياسي على أسس دينية راسخة في تشكيل القوانين، وتنظيم العلاقات، وترسيخ العدل والإنصاف في المجتمع، وشكّل الاهتمام باللغة العربية خطوة محورية في ترسيخ الهوية الوطنية، فقد ثُبّتت لغةً رسميةً تُعبّر عن وحدة الشعب وتاريخه، وامتدت لتكون أداة تعبير حضاري تحفظ الثقافة وتنقل القيم، وجسراً يربط الأجيال بالماضي ويقودهم بثقة نحو المستقبل.إن الدين واللغة لم يكونا مجرد مقومات تأسيس، بل شكّلا معاً هوية راسخة للدولة السعودية، تنطلق منها بكل فخر نحو التطوير، محافظة على أصالتها، ومتمسكة بجذورها العميقة.جذور ثابتة وانفتاح واعٍمنذ تأسيس الدولة السعودية، أولى الملك عبدالعزيز -رحمه الله- التعليم والثقافة اهتماماً كبيراً باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة. فبدأت ملامح النهضة التعليمية تتشكل من خلال إنشاء المدارس، وتأسيس دور العلم والمكتبات، ليكون التعليم متاحاً لأبناء الوطن في مختلف مناطقه، لم يكن الهدف مجرد نقل المعرفة، بل غرس القيم والثقافة المحلية في عقول الأجيال، مع استيعاب الثقافات الأخرى منظومة تعليمية وثقافية أصيلة، تمزج بين الحفاظ على الهوية والانطلاق نحو التقدّم.بهذا النهج استطاعت المملكة أن تزرع جذور التعليم في أرض الأصالة، وتُطلق فروعها نحو المستقبل بثقة ورؤية واضحة.دعامة البناء والاستقرارمنذ تأسيسها، أولت المملكة أهمية بالغة لترسيخ الأمن قيمةً أصيلةً تنبع من هوية المجتمع وتقاليده. فجهود الدولة في ضبط النظام وبسط الأمان في مختلف المناطق لم تكن مجرد إجراءات إدارية، بل انعكاس لحرصها على حماية الإنسان والمكان، وتعزيز الشعور بالثقة والانتماء، وأسهم هذا الاستقرار في بناء مجتمعات حديثة، تنمو بثبات دون أن تتخلى عن أصالتها، لتظل المدن السعودية شاهدة على توازن فريد بين روح الماضي وأفق المستقبل.الأصالة في تنميةالاقتصاد والتقنيةمنذ نشأتها، سعت المملكة إلى تنمية اقتصادها عبر استكشاف الثروات الطبيعية وتوسيع علاقاتها التجارية، دون أن تفرّط في أصالتها وقيمها. ومع رؤية المملكة 2030، تواصل المملكة هذا النهج المتوازن، بتعزيز التنوع الاقتصادي والابتكار، مستندة إلى إرثها العريق، لتصنع مستقبلاً مزدهراً يرتكز على الجذور ويواكب الطموح.وتبنّت المملكة نهجاً متوازناً يجمع بين التقدم التقني والحفاظ على الهوية، إذ سعت منذ بداياتها إلى استقطاب أحدث التقنيات العالمية وتوظيفها في تطوير البنية التحتية والخدمات، دون أن تتخلّى عن أصالتها الثقافية والاجتماعية. ويُعد هذا التوجه ركيزة أساسية في تحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء وطن حديث، متطور رقمياً، وراسخ الجذور في قيمه وهويته.روح المجتمع المتماسكمنذ تأسيس الدولة السعودية، قامت بنية المجتمع على منظومة من القيم الأصيلة مثل الكرم، النخوة، صلة الرحم، الاحترام، والضيافة، التي لم تكن مجرد ممارسات فردية، بل نُسجت في نسيج الحياة اليومية.تجلّت هذه القيم في علاقات الناس، وفي المناسبات، وحتى في بيئة العمل، مما عزز روح الانتماء والتكافل.ورغم التحديث والتطور اللذين شهدتهما المملكة، لا تزال هذه القيم حاضرة، تُشكل جسراً بين الماضي العريق والحاضر المزدهر، وتُجسّد شعار «عزنا بأصالتنا» واقعاً حياً في حياة الناس وتعاملاتهم.صورة حيّة لأصالة القيمفي كل عام، يظهر موسم الحج واحداً من أعظم المشاهد التي تتجلّى فيها أصالة القيم السعودية المتوارثة، من الكرم والشهامة والإيثار، فخلال هذه الأيام المباركة، تتسابق أيادي السعوديين لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كل ما يعينهم على أداء المناسك براحة وسهولة.تُشاهد الفرق التطوعية والشباب والشابات في الميادين، يرشدون التائهين، ويساعدون كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في مشهد يُجسد الروح السعودية الأصيلة المتجذرة في النخوة والضيافة.موسم الحج ليس مجرد شعيرة دينية كبرى، بل مناسبة تتجدد فيها قيمنا الأصيلة التي تربّى عليها المجتمع السعودي منذ التأسيس، وتتجلّى بوضوح في كل موقف ومشهد إنساني، فيكبر معها الاحترام الدولي للمملكة، ويزداد الاعتزاز بالهوية الوطنية.الأصالة في احترام الحِرَفالحِرَف التقليدية كانت ولا تزال جزءاً من الهوية السعودية، تعبّر عن مهارة الإنسان وارتباطه بأرضه وثقافته. وقد حافظ المجتمع على تقدير الحرفيين، واعتبر الحِرفة مصدر فخر وإرث تتوارثه الأجيال، واليوم تستمر المملكة في دعم هذه الحِرَف من خلال المعارض والبرامج؛ تعزيزاً للأصالة وتحقيقاً لرؤية 2030 في الحفاظ على التراث الوطني.أم حاتم تحكي قصة «السدو» بين الأمس واليومفي زمنٍ تسارعت فيه الصناعات وتطورت فيه الآلات، استطاعت الحرفيّة (حميدة الزايدي) المعروفة بأم حاتم، أن تحفظ حرفة السدو من التلاشي، وتحافظ على بريقها في ظل العصر الرقمي.تقول: «رغم تطور الصناعات، حياكة السدو ما زالت تحتل مكانة خاصة، بل زاد الإقبال عليها في السنوات الأخيرة بشكل كبير ولافت».وترى أم حاتم أن الجيل الجديد أصبح أكثر تقبلاً لهذه الحرفة، خصوصاً بعد أن تم دمجها في ديكورات المنازل والملبوسات العصرية.وتضيف: «وسائل التواصل ساعدتني كثيراً، وأمارس الحياكة من منزلي ويشاهدني الكثيرون، حتى أن بعض المبتعثات في أمريكا وأوروبا يتابعنني وأقدم دورات تدريبية عن بُعد».أما عن الملابس التراثية، فتقول: إن الإقبال عليها ما زال موجوداً، وإن كان محدوداً بسبب صعوبتها في الاستخدام اليومي، خصوصاً في المناسبات كالزفاف. لكنها استطاعت أن تعيد إحياء هذه الأزياء الشعبية بطريقتها الخاصة، فتمزج في تصميماتها روح الأصالة مع لمسة عصرية تجعلها مناسبة للحياة اليومية.وتختم أم حاتم حديثها قائلة: «أنا أرحب بأي تعاون يدعم هذا الإرث العظيم وينقله إلى العالمية، فالحفاظ على التراث مسؤوليتنا جميعاً».إن الأصالة ليست مجرد ماضٍ نعتز به، بل هي امتداد حيّ نعيشه في تفاصيل حاضرنا، ومرآة لهويتنا التي لا تتغير مهما تغيّر العالم من حولنا. هي القيم التي نغرسها في أبنائنا، وهي المبادئ التي نواجه بها تحديات العصر بثقة. وحين ننظر لمستقبلنا بعين الطموح فإننا ننطلق من أرضٍ ثابتة الجذور، أصيلة الملامح... فعزّنا بطبعنا.