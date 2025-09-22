NHC تستعد للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 95 في وجهاتها العمرانية

تستعد NHC للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 95 تحت شعار «عزنا بطبعنا»، عبر تنظيم فعاليات نوعية في عدد من وجهاتها العمرانية بأربع مناطق رئيسية في المملكة، لتجسيد مشاعر الفرح والانتماء وتعزيز قيم الوحدة والاعتزاز بالوطن.

وستقام الفعاليات في الرياض عبر وجهات خزام، الفرسان، والمشرقية، بينما تستضيف مدينة جدة فعاليات مميزة في سدايم وخيالا، وتضيء المنطقة الشرقية أجواء الفرح في وجهة الواجهة بالدمام، فيما تشهد منطقة تبوك فعاليات متنوعة في وجهة تبوك فالي.

وتتضمن الفعاليات عروضًا تراثية تعكس تنوع الثقافات في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب فقرات غنائية وطنية، ومجسمات فنية تفاعلية، ومساحات مخصصة للأطفال بأنشطة ترفيهية وهدايا بطابع وطني، إضافة إلى جلسات عائلية، ومناطق للحرف اليدوية، وعروض ضوئية وجمالية، ومسيرات متنوعة.

يذكر أن NHC تحرص على أن تكون وجهاتها العمرانية نابضة بالحياة، حيث لا تقتصر على توفير مساكن حديثة فحسب، بل تتحول إلى فضاءات مجتمعية تحتضن فرحة السكان وتجمعهم حول قيم الانتماء والفخر بالوطن، وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ الروابط المجتمعية وتعزيز جودة الحياة، وتجسد رؤية الشركة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، مواصلةً تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في المنطقة.