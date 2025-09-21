اعتمدت وزارة التعليم 4 عبارات أساسية لحفظ بصمة الصوت لدى المعلمين والمعلمات عبر تطبيق «حضوري»، على أن يردّد أحدهم عبارة عشوائية يختارها التطبيق يومياً عند تسجيل الحضور والانصراف.وتتمثل الفكرة في قيام المعلم عند البداية بتسجيل هذه العبارات عبر التطبيق، إذ تُخزّن كنموذج لبصمته الصوتية، ثم عند توثيق الحضور أو الانصراف يفاجأ بظهور إحدى العبارات ليعيد نطقها، وبعد مطابقتها مع البصمة المخزنة يتم تأكيد تسجيله.ومن أبرز العبارات: «الوحدة قوة.. معاً سنحقق أشياء رائعة»، و«أهلاً بك في بيتك الثاني، نتمنى لك يوماً سعيداً»، و«سر النجاح على الدوام هو أن تسير إلى الأمام»، و«وحدك ستنجز القليل.. معاً سنصنع المعجزات».وأكدت الوزارة، أن تطبيق «حضوري» يوظف تقنيات إنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، موفّراً الوقت والجهد مع إمكانية رصد آلاف الحضور في لحظات عبر هواتفهم دون الحاجة إلى أجهزة إضافية، موضحة أن التوثيق لا يقتصر على بصمة الصوت بل يشمل أيضاً بصمة الوجه وبصمة الإصبع.وفي شرحها لآلية التسجيل، بيّنت أن النظام يطلب من المستخدم قراءة العبارات في مكان هادئ وبصوت واضح عند الضغط على زر التسجيل، إذ تُحفظ كمرجع للتحقق لاحقاً. وتظهر على الشاشة عبارة التسجيل، زر التسجيل، عدد العبارات المطلوب تسجيلها (4)، إضافة إلى خيار «تخطي» المخصص لمن سبق أن سجّل بصمة الوجه، مع التنويه بعدم إمكانية تخطي بصمة الصوت إذا لم تُسجل بصمة الوجه مسبقاً.