جدة تكتب قصة المستقبل من مقاعد الروضة

في أندلس مول بجدة، امتلأ المكان بضحكات الصغار وحضور أسرهم الباحثة عن معرفة أوسع بدور هذه المرحلة الصغيرة في العمر والعظيمة في الأثر على مستقبل الأبناء.. فعالية من أجل مستقبلهم نظمتها الإدارة العامة للتعليم بجدة، لم تكن مجرد أركان تعريفية بل كانت رحلة بين المدرسة والأسرة وبين وعي الحاضر ورؤية المستقبل. الفعالية ضمت ستة أركان ما بين الدعم التقني عبر نظام نور والتعريف بأهمية رياض الأطفال إلى جانب أركان تفاعلية تنقل الطفل من اللعب إلى التعلم ومن الرسم إلى الاكتشاف، مؤكدة أن التعليم تجربة حياة لا تقتصر على قاعة دراسية.

الأسر التي حضرت عبرت عن امتنانها لهذه المبادرة التي أعادت صياغة العلاقة بين البيت والروضة، وأكدت أن ما شاهدوه من تفاعل أبنائهم غيّر الكثير من مفاهيمهم عن أهمية هذه المرحلة. وبذلك جاءت فعالية تعليم جدة امتداداً لرسالة أكبر تسعى إلى تمكين الطفولة المبكرة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في صناعة بيئة تعليمية تضيء عقول الغد وتصون براءة اليوم.