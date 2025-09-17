«التعليم»: 17 إجراء لانضباط حضور الطلاب خلال العام الدراسي

حددت وزارة التعليم خطة الانضباط المدرسي للعام الدراسي 1447هـ في مدارس التعليم العام بقطاعيها للبنين والبنات.وبينت الوزارة في دليل قواعد السلوك والمواظبة أنه يتعين على المدارس تنفيذ 17 إجراء تتمثل في الآتي: استثمار اللجان والمجالس المدرسية في تعزيز الانضباط المدرسي، ونشر قواعد السلوك والمواظبة بحيث تكون القواعد واضحة ومعلنة بين منسوبي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور، وتعزيز الفهم وتنظيم لقاءات تعريفية للطلبة وأولياء الأمور لشرح القواعد والتوقعات وكيفية الالتزام بها، وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة على الطلبة المتغيبين ومتكرري التأخر الصباحي بالتكامل مع برنامج تعزيز القيم والسلوك الإيجابي، وتنفيذ برامج التوجيه الطلابي المعززة للقيم والسلوك الإيجابي والمهارات النفسية والاجتماعية، وتفعيل الأنشطة المدرسية المحفزة والجاذبة للطلبة وتكثيفها في الأسابيع التي تسبق الاختبارات أو الإجازات الدراسية، وتقديم الدعم النفسي والتربوي للطلبة الذين يواجهون أي تحديات أو صعوبات من خلال برنامج رعاية أو برامج ذات العلاقة، ومتابعة حالات الطلبة متكرري الغياب والتأخر الصباحي، واتخاذ الإجراءات التصحيحية وتفعيل الإطار العام لتوثيق العلاقة بين المدرسة والأسرة، ودعوة أولياء الأمور في أسبوع عودة الكادر التعليمي.





خطة التعلم

وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات تتضمن، التأكيد على دور الأسرة في تعزيز القيم والسلوك الإيجابي لدى الأبناء وتزويدهم بخطة التعلم الأسبوعية، وإرسال الرسائل التحفيزية لأولياء الأمور، التي تؤكد أهمية الحضور اليومي والمواظبة مع استثمار المنصات الرقمية المعتمدة، ومتابعة توقيع ولي الأمر والطالب إلكترونيا على الالتزام المدرسي والاطلاع على قواعد السلوك والمواظبة، ومتابعة توزيع وتطبيق الخطة الدراسية من أول يوم دراسي، ورصد غياب وحضور الطلبة بشكل يومي وإدراجه في نظام نور وتفعيل البرامج الوقائية للحد من انتشار المشكلات السلوكية لدى الطلبة، ومتابعة وتقويم غياب الطلبة والتأكد من تطبيق اللوائح المنظمة لذلك وتقييم مدى فاعلية إجراءات الانضباط المدرسي بشكل دوري، وتعديل الإجراءات لتعزيز فعالية الخطة وإعداد التقارير اللازمة.