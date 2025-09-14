أطلق وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب، برنامج شتاء السعودية 2025، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة الرياض، حضره أكثر من 120 شريكاً من القطاع الخاص.

وشهد الإطلاق استعراضاً شاملاً لأبرز ملامح البرنامج تحت شعار «حيّ الشتاء»، إذ تم إعلان «جدول الفعاليات الاستثنائي»، وكشف أبرز المواسم السياحية والأنشطة المميزة التي ستقام في مختلف وجهات شتاء السعودية، كموسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم الخبر، إلى جانب تسليط الضوء على المنتجات والمعالم السياحية والأنشطة الثقافية التي ستشكل ركيزة مهمة في تجربة الزوار والسياح من الأسواق الإقليمية والدولية المستهدفة.

إطلاق أكثر من 1,200 منتج سياحي وما يزيد على 600 عرض خاص

ويستمر برنامج شتاء السعودية حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، ويشمل مراحل عدة مع إطلاق أكثر من 1,200 منتج سياحي وما يزيد على 600 عرض خاص، في عدد من الوجهات الرئيسة، هي: الرياض والدرعية وجدة والعُلا والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية، إضافة إلى وجهات أخرى نوعية تضم كلاً من القصيم وحائل والمدينة المنورة، الأمر الذي يعكس التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي الذي تزخر به السعودية.

ويتضمن برنامج شتاء السعودية عدداً من المنتجات السياحية الجديدة؛ تشمل الحفلات الغنائية والعروض الثقافية والمسرحية والأمسيات الشعرية والأنشطة العائلية والشاطئية في موسم الخبر، ومهرجان نبض العلا، وبطولة العالم للراليات وسباقات الزوارق السريعة في جدة، إضافة إلى تفعيل خاص بالتعاون مع مستر بيست وفعالية WWE رويال رامبل ضمن فعاليات موسم الرياض، وغيرها من الفعاليات النوعية.

فرصة جديدة لتعزيز مكانة السعودية وجهةً سياحيةً عالميةً

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال كلمته: «إن إطلاق برنامج شتاء السعودية 2025 يمثل فرصة جديدة لتعزيز مكانة السعودية وجهةً سياحيةً عالميةً خلال فصل الشتاء، إذ سيعتمد البرنامج على تسخير وتعزيز إنجازات الأعوام الخمسة الماضية في القطاع السياحي، لاسيما على صعيد نمو أعداد الزوار وحجم الإنفاق بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدف استقبال 150 مليون سائح بحلول العام 2030».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميدالدين: «نسعد اليوم بإعلان الإطلاق الرسمي لشتاء السعودية جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، إذ سيشهد السياح من داخل السعودية والعالم إطلاق باقة واسعة من المنتجات والعروض المبتكرة تشمل فعاليات عالمية وتجارب نوعية مميزة».

وأضاف: «هذا الشتاء، نطمح إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص عبر المنصة الموحدة لعروض شتاء السعودية، بما يسهم في تحفيز الإنفاق واستقطاب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم».