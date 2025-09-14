أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن اعتماد الجمعية العامة قرار حل الدولتين يمثّل خطوة مهمة نحو إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل وشامل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وأعرب الدكتور الواصل عن التزام المملكة الراسخ بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة وإشراف من قبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، لتسخير جهود المملكة وعلاقاتها واتصالاتها لدعم الأشقاء في فلسطين ولتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.