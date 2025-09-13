نقل مصابَيْن عراقيَيْن بكسور عبر الإسعاف الجوي في حائل

أُصيب رجل وامرأة من دولة العراق الشقيقة بكسور متفرقة جرّاء حادث سير وقع ظهر أمس (الجمعة)، على طريق الجوف قرب قرية العليم، ونُقلا عبر طائرة الإسعاف الجوي «نايلات» إلى مستشفى الملك خالد في حائل لتلقي الرعاية الطبية المتقدمة.

وأوضح فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل أن البلاغ ورد فور وقوع الحادث، حيث جرى توجيه الطائرة مباشرة إلى الموقع. وباشر الفريق الطبي تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا، قبل نقلهما إلى المستشفى في وقت قياسي، بما ساهم في ضمان سرعة تلقيهما للعلاج.

وتُعد طائرة «نايلات» إحدى ركائز منظومة الإسعاف الجوي في منطقة حائل، إذ جرى تجهيزها كغرفة عناية مركزة متنقلة قادرة على نقل مصابَيْن في وقت واحد، وتزويدهم بالرعاية الطبية اللازمة أثناء الرحلة. وتُستخدم الطائرة في مباشرة الحوادث الطارئة على الطرق السريعة والمناطق النائية، إضافة إلى دعم نقل الفرق الطبية والأعضاء والدم عند الحاجة.

وأكد فرع الهيئة أن خدمة الإسعاف الجوي تمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز سرعة الاستجابة وإنقاذ الأرواح، في ظل طبيعة المنطقة الجغرافية واتساع مساحتها. كما شدّد على الجاهزية المستمرة لتسخير الإمكانات التقنية والبشرية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يواكب تطلعات المنظومة الصحية ويعزز من كفاءة التدخل في الحوادث الميدانية.