أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

وقال أمير منطقة تبوك: إن الخطاب الملكي اتسم بالشمولية، وجاء تأكيداً للنهج القويم للمملكة في سياساتها الداخلية والخارجية وإيضاح مكانة المملكة العربية السعودية محلياً وإقليمياً ودولياً، وثقلها السياسي وسياستها الحكيمة التي ترتكز على التمسك بالثوابت الوطنية.وأضاف: إن الخطاب الملكي الكريم اشتمل على معانٍ عميقة ودلالات مهمة ورصد لأهم المنجزات الكبرى التي تحققت منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات، وتأكيد لمتانة وقوة الاقتصاد السعودي وتنوع مصادر الدخل، كما جسد الخطاب الملكي الرؤى الحكيمة والطموح الكبير والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة وعز الوطن والمواطن، بما يسهم في تنمية المواطن ويحقق الحياة الكريمة، والمضي على طريق التنمية والتطوير وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي جعلت المواطن هو عمادها وغايتها. وفي ختام تصريحه دعا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها.