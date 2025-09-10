السعودية تستضيف مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين في الرياض 2026

تسلّم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب علم الاستضافة للدورة الـ31 من مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين 2026م، من النائب العام لجمهورية سنغافورة لوسيان وونغ، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الـ30 المنعقد في سنغافورة.

وبهذه المناسبة ألقى المعجب كلمة أكد فيها أن المملكة، وامتداداً لتوجهها الذي يجمع بين الأصالة والحداثة والعدالة والمسؤولية، ستتشرف باستضافة المؤتمر في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر من عام 2026م، تحت عنوان:

«نظام العدالة الجنائية في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص، التحديات، والتطبيقات العالمية».

وأشار النائب العام إلى أن هذه الاستضافة تجسّد ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- من اهتمام بتطوير مؤسسات العدالة، وترسيخ قيم سيادة القانون، وحماية الحقوق، وصون الضمانات، وتعزيز التعاون الدولي.

وأضاف أن استضافة هذا الحدث الدولي تمثّل فرصة رفيعة لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب، واستشراف مستقبل العدالة في ظل التحول التقني، بما يسهم في صياغة نماذج أكثر عدالة وإنصافاً، مؤكداً تطلعه للقاء المشاركين في العاصمة الرياض في لقاء مهني يجمع تحت مظلة العدالة، ويعزز قيم التعاون، ويدعم مسيرة الادعاء العام على المستويين الإقليمي والدولي.

يُذكر أن النيابة العامة السعودية كانت قد تقدمت بملف استضافة المؤتمر، وتمكنت من حصد أغلبية أصوات اللجنة التنفيذية للرابطة من مختلف أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء في العالم. وتعد رابطة المدعين العامين أكبر تجمع للنيابات العامة عالمياً، إذ تضم أكثر من 170 جهازاً عدليّاً ومنظمة دولية معنية بالعدالة الجزائية، وتركز في أعمالها على رسم السياسات، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، وتنمية قدرات أجهزة النيابات والادعاء، مع مراعاة حقوق الإنسان في سياق الدعوى الجنائية.