رأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الثلاثين للرابطة الدولية للمدعين العامين، الذي تستضيفه العاصمة السنغافورية على مدى أربعة أيام، بمشاركة عدد من قيادات النيابة العامة.

ويجمع المؤتمر نخبة من النيابات العامة وهيئات الادعاء من مختلف دول العالم، ومنظمات دولية متخصصة في حقوق الإنسان، لاستكشاف كيف تُستغل جرائم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسبل تمكين المدعين العامين من توظيف الأدوات التقنية الحديثة في مجالات التحقيقات والمحاكمات، وبحث أفضل الممارسات للتعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم الإلكترونية والمالية، والعمل على بناء القدرات التخصصية لدى المدعين العامين في مجالات علوم الأدلة الجنائية، والمحاسبة الجنائية، والمتابعة النفسية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد النائب العام سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة، من بينهم النائب العام في الاتحاد السويسري الدكتور ستيفين باتلر، والنائب العام لجمهورية قيرغيزستان مقصد أساناليف، والمدعي العام لجمهورية ألبانيا أولسيان تشيلا، والنائب العام لجمهورية أرمينيا آنا فاردابتيان.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا الحدث الدولي؛ تأكيدًا على دورها الفاعل في تعزيز التعاون الدولي بمجال العدالة الجنائية، ودعم الجهود المشتركة لحماية الأمن الإقليمي والدولي، إلى جانب تبادل الخبرات حول أحدث الممارسات والتقنيات في مجالات التحقيق الجنائي ومكافحة الجريمة المنظمة.