التعليم: تأجيل مشروط لاختبارات الدور الثاني إلى بداية العام الدراسي الجديد

أتاحت وزارة التعليم إمكانية تأجيل اختبارات الدور الثاني لبعض الطلبة، وحدّدت بداية العام الدراسي الجديد لعقدها، وذلك حلٌّ للطلاب الذين قد لا تسعفهم الفترة الزمنية المحددة بعد نهاية اختبارات الدور الأول لاستكمال اختباراتهم التعويضية، إذ سيُمنحون فرصة لأدائها في موعد اختبار الطلاب الغائبين بعذر.جاء ذلك ضمن الإطار التنظيمي المحدث لدليل الاختبارات للعام 2025، ويهدف الإجراء إلى تخفيف الضغط على الطلبة، ومنحهم الوقت الكافي للاستعداد، ما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.ومنح الدليل مديري إدارات التعليم صلاحياتٍ واسعةً لاستثناء الحالات الخاصة، والتعامل مع الظروف القاهرة، التي قد تواجه الطلاب، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم الدراسية.وقدّم الدليل حزمةً من التسهيلات لمراعاة المصلحة التعليمية للطالب، تشمل ضوابط تنظم سير الاختبارات اليومية، إذ يُمنع اختبار الطالب في أكثر من مادتين خلال اليوم الواحد، مع إتاحة إمكانية إضافة مادة ثالثة في حالات الضرورة القصوى، شريطة الحصول على موافقة خطيّة من ولي أمر الطالب، ومن تلك التسهيلات ما يخص الطلاب ذوي الظروف الاستثنائية كالمرضى والمرابطين على الحدود، التي تؤكد أن الظروف القاهرة يجب ألا تكون عائقاً أمام حق الطالب في التعليم والتقييم العادل.ومنع الدليل تحويل اختبارات الدور الثاني للطلاب بين إدارات التعليم المختلفة، وكذلك بين المدارس التابعة لكل إدارة؛ بهدف ضبط العملية وضمان استقرارها.