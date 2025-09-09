أعلنت رئاسة أمن الدولة مساء أمس (الإثنين) عن بدء التقديم للوظائف العسكرية (رجال) بالمباحث العامة على رتبة (جندي أول).

التخصصات المطلوبة

وشملت التخصصات المطلوبة: (تحليل بيانات - آمن سيبرانى - علم البيانات - أمن المعلومات - إدارة أعمال - الإدارة العامة - سياحة وفندقة - إدارة المخاطر والأزمات - تقنية المعلومات - إدارة الموارد البشرية - الذكاء الاصطناعي - تقنية الإلكترونيات - إدارة الجودة - إدارة المشاريع - إدارة مكتبية - إدارة فعاليات - لغات وترجمة - حاسب آلي - أمن وسلامة - نجارة).

موعد التقديم

وأوضحت رئاسة أمن الدولة أن التقديم على الوظائف سيكون عبر منصة (أبشر - توظيف) اعتباراً من تاريخ 2025/09/13م إلى 2025/09/18م.