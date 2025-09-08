بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية غويانا التعاونية الدكتور محمد عرفان علي؛ بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية غويانا التعاونية الدكتور محمد عرفان علي؛ بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

وعبّر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.