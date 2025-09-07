دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة الرياض اليوم، حزمة من الخدمات النوعية في مجال الأمن السيبراني، التي تهدف إلى حماية الهوية الرقمية للوزارة عبر الإنترنت، وتطوير البوابة الداخلية للأمن السيبراني، بما يواكب أهداف الخطة الإستراتيجية للوزارة في هذا المجال الحيوي، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات.

وأشاد الوزير عقب تدشينه هذه الخدمات بالدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة من القيادة الرشيدة، الذي مكّنها من تنفيذ مشاريع نوعية في مجالات التقنية والأمن السيبراني، مؤكّدًا أن هذه الخطوة ستعزز حماية الهوية الرقمية للوزارة، وتضمن استمرارية خدماتها الإلكترونية بأعلى معايير الأمان، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رسالة الوزارة في خدمة -بيوت الله- ونشر القيم الإسلامية السمحة.

منظومة متكاملة لحماية الهوية الرقمية

وتشمل الخدمات الجديدة منظومة متكاملة لحماية الهوية الرقمية للوزارة عبر أدوات للرصد والتحليل والمراقبة المستمرة لحساباتها الرسمية، والتكامل مع المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني لمتابعة التنبيهات الفورية، إلى جانب التوعية السيبرانية ونشر الأدلة والإرشادات، وخدمة البلاغات الإلكترونية التي تمكّن الموظفين من الإبلاغ عن أي محاولات اختراق أو تسريب بيانات، بما يعزز التزامهم بالمعايير والسياسات الأمنية المعتمدة.

ويأتي هذا التدشين انطلاقًا من حرص الوزارة على تطوير هويتها الرقمية ورفع مستوى الحماية السيبرانية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات والخدمات الرقمية للوزارة.