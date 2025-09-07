سجّل بنك الدم في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، 4,664 متبرعاً بالدم خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام، في مؤشر يعكس الوعي المجتمعي المتزايد بأهمية التبرع بالدم ودوره الإنساني في إنقاذ الأرواح، وتعزيز ثقافة العطاء والتكافل داخل المجتمع.

وتجاوباً مع الحملة الوطنية (اقتداء وعطاء)، بلغ عدد المتقدمين للتبرع 452 شخصاً، فيما وصل عدد المتبرعين الفعليين إلى 400 متبرع، وذلك خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025م، بنسبة بلغت 88.50%.

وفي هذا السياق، أوضحت مديرة إدارة بنك الدم بالمستشفى الدكتورة عواطف النافع، أن إجمالي عدد المسجلين خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام بلغ 4,664 شخصاً، منهم 3,861 رجلاً و803 سيدات، في حين وصل عدد المتبرعين الفعليين إلى 4,191 متبرعاً، توزعوا بين 3,371 رجلاً و820 سيدة، ما يعكس استجابة فاعلة من مختلف فئات المجتمع، خصوصاً في أوقات الحاجة الطارئة للمشتقات الدموية.





3,115 متبرعاً سعودياً وغير السعوديين 1,549

وأضافت الدكتورة النافع أن عدد المتبرعين السعوديين بلغ 3,115 متبرعًا، فيما سجّل 1,549 غير سعودي رغبتهم في المشاركة بهذا العمل الإنساني، الأمر الذي يعكس الطابع الشمولي والإقبال الواسع من مختلف الجنسيات، مؤكدة أهمية تعزيز حملات التبرع بالدم وتهيئة بيئة مستدامة ومحفزة لتلبية حاجات المستشفى وبنوك الدم في المنطقة.

وأشارت إلى حرص بنك الدم في المستشفى على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع إجراءات التبرع، إلى جانب نشر الوعي من خلال الحملات التوعوية والبرامج التثقيفية، بالتعاون مع مختلف الجهات داخل الجامعة وخارجها.

ويأتي ذلك ضمن ما توليه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من اهتمام بالمسؤولية المجتمعية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، إذ يُعد بنك الدم بالمستشفى الجامعي أحد المرافق الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم العمليات الجراحية، والحالات الطارئة، ومرضى الأورام وأمراض الدم.





التبرع بالدم عنوان للتكافل الإنساني

واختتمت الدكتورة النافع حديثها بالشكر لفريق العمل على جهودهم الطبية والتنظيمية في إنقاذ الأرواح، مؤكدة أن توفير إمدادات الدم بشكل مستمر لا يتحقق إلا بفضل المتبرعين طوعاً ومن دون مقابل، كما دعت أفراد المجتمع إلى الاستمرار في التبرع بالدم بشكل دوري، مشيرةً إلى أن التبرع بالدم لا يُنقذ حياة مريض واحد فحسب، بل أسرة بأكملها، وهو عنوان للتكافل الإنساني وركيزة أساسية لتعزيز الأمن الصحي الوطني.

ويستقبل بنك الدم المتبرعين يوميّاً من الأحد إلى الخميس، من الساعة الـ7:00 صباحًا وحتى الـ3:00 مساءً.