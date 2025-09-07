السعودية ترتقي بالتعاون البحري العربي باستضافة الاجتماع الأول للهيئات البحرية

استضافت المملكة الاجتماع الأول للهيئات البحرية العربية، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لاستدامة الصناعة البحرية، في خطوة إستراتيجية تؤكد دور المملكة الريادي في قطاع النقل البحري.

ويهدف الاجتماع إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون الفني بين الهيئات البحرية العربية والمنظمة الدولية، ضمن إطار تطوير البرامج والشراكات المشتركة التي ترفع كفاءة العمل البحري العربي وتدعم الاستدامة والتطوير في القطاع.

وقاد الاجتماع الذي انطلق ضمن أعمال المؤتمر، كل من وكيل الهيئة العامة للنقل البحري المهندس عصام العماري، والمندوب الدائم للمملكة في المنظمة البحرية الدولية المهندس كمال الجنيدي، وتبوأ كل منهما موقعاً قيادياً بارزاً في تنظيم هذا اللقاء المهم، وبرزت الجهود في تأمين بيئة حوارية فاعلة، عززت من فرص التنسيق والتكامل بين الهيئات العربية، وفتحت آفاق التعاون الإقليمي والدولي.

ويأتي الاجتماع كجزء من مؤتمر SIMC25، المنصة العالمية التي تجمع قادة وصناع القرار والخبراء في النقل البحري والخدمات اللوجستية، ليعكس حرص المملكة على دعم الابتكار، وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع النقل البحري.