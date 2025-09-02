وزير العدل: تعزيز الأصول المهنية في التقاضي ركيزة أساسية لجودة المخرجات

أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال زيارته للهيئة اليوم ولقائه عدداً من المحامين والمحاميات، أن مراعاة الأصول المهنية في التقاضي تمثل ركيزة أساسية في حسن سير الإجراءات وجودة المخرجات العدلية.

ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما يحظى به القطاع العدلي من دعم كريم واهتمام كبير، ومن ذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، بما يعزز تطوير مهنة المحاماة ويرتقي بأدائها.

وشدد وزير العدل على ضرورة الالتزام بقواعد السلوك المهني في علاقة المحامي بموكله والإعلام والجمهور، مبينًا أن الإخلال بها ينعكس سلبًا على الصورة المهنية والثقة العامة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهيئة ستعمل على ترسيخ المؤسسية في ممارساتها كافة.

كما أشار الصمعاني إلى حرص وزارة العدل، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين، على تنفيذ حزمة من المشاريع النوعية، من أبرزها دعم تحالفات مكاتب المحاماة وتطوير بنيتها المؤسسية للمنافسة إقليميًا وعالميًا، إضافة إلى تمكين المحامين حديثي الترخيص وإعطائهم الأولوية في برامج الدعم والتأهيل.

كما جرى مناقشة بعض الموضوعات المهمة، منها مناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وتمكين المتدربين من خلال دبلومات القانون المتخصصة كالدبلوم العالي للقانون الجنائي والدبلوم العالي للقانون المدني، إلى جانب استعراض منجزات الهيئة خلال الفترة الماضية، ومشاريعها الحالية والمستقبلية، ونسب الإنجاز المحققة فيها.