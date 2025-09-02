تابعوا عكاظ على
نفذت بلدية محافظة بقيق عددا من حملات النظافة العامة، شملت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والحدائق، فيما تواصل البلدية جهودها للارتقاء بجودة الحياة، والتي تأتي ضمن جهودها اليومية للقضاء على التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة المخلفات والنفايات، وتحسين المشهد الحضري وتعزيز أعمال الإصحاح البيئي.



من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس محمد بن عفتان الظفيري أن أعمال البلدية في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، خلال شهر أغسطس الماضي، تضمنت رفع 11.540 طنا من النفايات المنزلية والصلبة و3.155 طنا من الأنقاض، إضافة إلى إزالة 170 مترا مربعا من الكتابات المشوهة للمنظر العام، كما تضمنت الأعمال أيضا استبدال وصيانة وتعقيم أكثر من 6 آلاف حاوية نفايات.



ونوه المهندس الظفيري إلى استمرار أعمال معالجة التشوهات البصرية، داعيا الجميع إلى التعاون مع البلدية وعدم رمي المخلفات بشتى أشكالها ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الجميع ببيئة صحية خالية من الملوثات، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها مع زيادة الوعي للجميع بأهمية النظافة، والإبلاغ عن المخالفين من خلال مركز البلاغات 940.

