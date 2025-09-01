«الموارد البشرية» ترصد 1,910 مخالفات لحظر العمل تحت أشعة الشمس

نفّذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 17 ألف زيارة ميدانية في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، أسفرت عن رصد 1,910 مخالفات بحق المنشآت غير الملتزمة، فيما استقبلت منذ بدء القرار في الـ 15 من يونيو حتى 26 أغسطس أكثر من 300 بلاغ جرى التعامل معها ضمن المدد المحددة، فيما كثفت الوزارة بالشراكة مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، جهودها التوعوية من خلال نشر مواد إعلامية وإرشادية؛ تهدف إلى رفع مستوى وعي العاملين والمنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية.



ويأتي ذلك للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأكيداً على أهمية الإجراءات الوقائية لحماية العاملين خلال ساعات الذروة الصيفية.

وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود الرقابية والتوعوية تمثل جزءاً من منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الثقافة الوقائية، وتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة، وضمان سلامة العاملين في مواقع العمل المختلفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين بيئة العمل ورفع مستويات السلامة والصحة المهنية.