بحث مسؤولو الغرفة التجارية الصناعية بأبها، اليوم، مع سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة نادر جان تورغونوف، سُبل تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى عقد اللقاءات المشتركة والفعّاليات الاقتصادية والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال.

واطّلع السفير خلال اللقاء الذي استضافته غرفة أبها على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة عسير، ولا سيما في قطاعات السياحة والضيافة، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في المنطقة.

وأكد أمين عام غرفة أبها الدكتور مسفر الوادعي أن منطقة عسير تحظى بميزة نسبية واضحة بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي وتنوع مواردها الطبيعية والبشرية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، مبيناً أن المنطقة توفر بيئةً داعمةً للاستثمارات في مختلف القطاعات، مع بنية تحتية متطورة وسياسات تشجيعية للمستثمرين، مما يعزز إمكاناتها في استقطاب مشاريع جديدة ويسهم في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة.