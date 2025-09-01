تمكين 30 حِرفياً وحِرفية بالطائف لإنتاج 7000 منتج وطني

مكّنت هيئة التراث، ضمن برامجها المنفذة في إطار عام الحرف اليدوية 2025، 30 حرفياً وحرفية من منسوبي بيت الحرفيين بالطائف (بيت الورد الطائفي)، من خوض تجربة تدريبية امتدت على مدى 15 شهراً، تضمنت مجالات ابتكار الزيوت العطرية وصناعة الشمع والصابون الطبيعي. وأسفر البرنامج عن إنتاج أكثر من 7000 منتج حرفي متنوع عكس مستوى المهارة والاحترافية التي اكتسبها المشاركون.ويُعد البرنامج واحداً من مبادرات الهيئة لتأهيل الحرفيين والحرفيات في مختلف مناطق السعودية، بما يطور قدراتهم المهنية، ويحفزهم على تحويل مهاراتهم إلى مشاريع إنتاجية تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على استدامة الحرف اليدوية كجزء أصيل من الهوية الوطنية.وتضمنت الخطة التدريبية دورات مساندة، بينها دورة لتطوير العلامة التجارية لمنتجات الحرفيين لرفع قدرتها التنافسية في السوق، وورشة متخصصة في صناعة وتقطير دهن وماء الورد الطائفي، الذي يُعد من أبرز رموز التراث المحلي لمحافظة الطائف، وركيزة من ركائز الموروث الثقافي في المملكة.وتواصل هيئة التراث جهودها في إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة لقطاع الحرف اليدوية، بما يرسخ استدامته كمسار اقتصادي وثقافي متجدد، يتناغم مع مستهدفات رؤية 2030، ويعزز حضور التراث الوطني في مسارات التنمية المختلفة.