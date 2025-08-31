الجاسر يطلع على سير الحركة التشغيلية بمطار نجران الدولي

زار وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، مطار نجران الدولي، يرافقه رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي لتجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي، وعدد من القيادات.

واطلع الجاسر على مرافق المطار، وسير الأعمال والحركة التشغيلية به، مُستمعاً إلى شرحٍ عن أبرز الخدمات المقدمة للمسافرين والتطلعات المستقبلية لأهم المشاريع والوجهات الجديدة، إضافة إلى أبرز التسهيلات والخدمات المقدمة للمسافرين في مرافق المطار، والخطط المستقبلية المستهدفة، وإنجازات مشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، ومستوى توافقها مع مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوّه وزير النقل والخدمات اللوجستية بالدعم والاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة، لتنفيذ المشاريع التنموية في جميع المجالات، بما في ذلك مشاريع قطاع النقل في المنطقة، وفقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.