الجوازات: إلغاء بلاغ الهروب لا يعني بقاء المقيم
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أكدت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي أن إلغاء بلاغ الهروب لا يمنح المقيم الحق في الاستمرار داخل المملكة أو العودة للعمل، موضحة أن الإجراء النظامي بعد الإلغاء هو إصدار تأشيرة خروج نهائي لترحيل الوافد المخالف.

وأوضحت الجوازات أن وجود مطالبات مالية على المقيم يتطلب التقدم إلى الجهات القضائية المختصة، حيث يتم النظر في الدعاوى قبل استكمال إجراءات الترحيل النهائية.

وشددت الجوازات على أن تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق يستلزم من أصحاب العمل الالتزام بالإجراءات الرسمية، مؤكدة أن أي تعويضات أو مستحقات لا بد أن تُطالب بها الجهات المختصة وفق ما تقتضيه الأنظمة.

وأشار عدد من المواطنين إلى أنهم تلقوا رسائل نصية من الجوازات تفيد بإلغاء بلاغات الهروب المسجلة على بعض العمالة، ليتضح لاحقاً أن الإجراء يتبعه مباشرة إصدار تأشيرة خروج نهائي.

أخبار ذات صلة
 
اعتراض عربي-إسلامي على قرار واشنطن: لا لتقييد مشاركة فلسطين في الأمم المتحدة
اعتراض عربي-إسلامي على قرار واشنطن: لا لتقييد مشاركة فلسطين في الأمم المتحدة
الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح
الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح