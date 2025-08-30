أعلنت السلطات الأمريكية سحب كميات كبيرة من الجمبري المجمد المستورد من إندونيسيا، بسبب الاشتباه في تلوثها بمواد مشعة، بعد رصد نظير السيزيوم-137، وهو مادة مشعة معروفة بخطورتها، في شحنة مستوردة من شركة إندونيسية، وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأوضحت هيئة الغذاء الأمريكية أنه تم توزيع هذه الشحنات التي يشتبه في تلوثها بمواد مشعة عبر متاجر «وول مارت» في 13 ولاية أمريكية، إضافة إلى سلاسل تجزئة أخرى مثل «كروجر» ومتاجر أخرى في الولايات المتحدة.

وجاء القرار الأمريكي بعد فحوصات أجرتها سلطات الجمارك الأمريكية، كشفت وجود مستويات منخفضة من السيزيوم-137 في الشحنات، وعلى الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء أكدت أن هذه المستويات لا تشكل خطراً فورياً على المستهلكين، إلا أن التعرض المطول لها قد يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء تحذيراً للمستهلكين بعدم استهلاك الجمبري المستورد من هذه الشركة، وطالبت بسحبه فوراً من الأسواق، مع إجراء تحقيقات مستمرة للتحقق من سلامة الكميات المتبقية.

وأصدرت «وول مارت» بياناً يؤكد تعاونها الكامل مع السلطات، إذ بدأت حملة سحب عاجلة للمنتجات المتأثرة، داعية المستهلكين إلى إعادة العبوات إلى المتاجر لاسترداد أموالهم، كما أعلنت متاجر «كروجر» إجراءات مماثلة لضمان سلامة العملاء.

والسيزيوم-137 هو نظير مشع ينتج عادةً كناتج ثانوي للتفاعلات النووية، ويمكن أن يتراكم في الأنسجة الحية، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان عند التعرض له بجرعات منخفضة لفترات طويلة، ويُستخدم هذا النظير أحياناً في الصناعات الطبية والصناعية، لكنه يُعتبر ملوثاً خطيراً إذا وجد في الأغذية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الأسواق الأمريكية سحب منتجات غذائية بسبب التلوث، ففي يوليو 2025، سُحبت عبوات عسل من متاجر بسبب احتوائها على رقائق معدنية، ونقانق دجاج بسبب قطع بلاستيكية، كما سُحبت منتجات فاكهة مجففة ووافل مجمد بسبب تلوث ببكتيريا الليستيريا.

وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على استيراد المأكولات البحرية، إذ تستورد نحو 80% من الروبيان المستهلك محلياً، مما أثار قلقاً واسعاً بين المستهلكين، خصوصاً عشاق المأكولات البحرية، الذين باتوا يطالبون بتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة.