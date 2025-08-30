تعليم المدينة: تفويض الإدارات ذات العلاقة بجميع صلاحيات القبول

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد؛ إذ تستقبل 1,829 مدرسة للبنين والبنات بالمنطقة، اليوم، أكثر من 400 ألف طالب وطالبة.

ويشهد هذا العام ضمن خطة الاستعداد تشغيل 60 مدرسة حكومية، مما يساهم في توفير بيئة تعليمية مثالية لأكثر من 10,000 طالب وطالبة، تشمل جميع المراحل الدراسية. وتأتي المشاريع المشغلة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في منطقة المدينة المنورة، التي أطلقتها الوزارة بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية آمنة مجهزة بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويوفر فرص استثمارية في القطاع التعليمي، وتحسين جودة التعليم في المنطقة من خلال توفير مبانٍ تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية.

ووجه مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، بتخصيص مكتب خاص لإنهاء إجراءات قبول الطلاب والطالبات، مع تفويض الإدارات ذات العلاقة بجميع الصلاحيات المتعلقة بالقبول.

وقال إن الإدارة التعليمية أعدت خطةً لاستقبال الطلبة ومتابعة انتظام حضورهم؛ وفق خطط الاستعداد والجاهزية، وتهيئة المباني، وإتمام أعمال الصيانة والنظافة، وتجهيز القاعات الدراسية، واكتمال تسليم المقررات الدراسية؛ لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.

وأكد العبدالكريم على المدارس تنفيذ الأعمال والمسؤوليات بدءاً من الساعة الأولى من اليوم الدراسي الأول، وتفعيل الأسبوع التمهيدي للمدارس الابتدائية، واستكمال الجدول المدرسي، وتحسين وتطوير مستوى الأداء التعليمي في المدارس؛ مشدداً على الاهتمام بمسألة الغياب والتأخير، واتخاذ الإجراءات النظامية..

وأوصى المعلمين بأهمية استحضار شرف رسالة المهنة؛ مبيناً أنها لا تكتمل إلا بدعم وتعزيز دور معلمي ومعلمات المدارس الذين يشكلون عماد العملية التعليمية.

ودعا مدير عام التعليم أولياء الأمور إلى الاهتمام بأبنائهم ومتابعتهم وحثهم على الحرص على التعليم؛ مؤكداً أن ذلك الدور يؤدي إلى تحسّن نتائج الطلاب والطالبات.