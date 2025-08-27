تبوك: إحباط تهريب 94,306 أقراص من مادة الإمفيتامين

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك تهريب (94,306) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

