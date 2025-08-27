أصدرت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات تنظيمية محدثة خاصة بالمطابخ المركزية، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير البنية التنظيمية للأنشطة الغذائية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز سلامة الغذاء، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي.وأكدت الوزارة، أن الاشتراطات الجديدة تمثل نقلة نوعية في إدارة وتشغيل المطابخ المركزية، وتضمنت معايير دقيقة تشمل متطلبات الترخيص واختيار المواقع ضمن الاستخدامات المعتمدة وبالمساحات المحددة، مع الالتزام بالارتدادات والارتفاعات وفق كود البناء السعودي، وتوفير عدد كافٍ من مواقف المركبات.وشملت الاشتراطات ضوابط فنية تشغيلية متقدمة، منها توفير أنظمة تهوية وتبريد وتصريف مياه مطابقة للمواصفات، وضمان تصميم داخلي يراعي حركة العاملين ويمنع التلوث المتبادل، إضافة إلى إجراء الفحوص الدورية لمناطق التحضير والتخزين والتقديم بما يكفل تحقيق أعلى مستويات النظافة وسلامة الأغذية، ولاسيما الأغذية عالية الخطورة.ونصّت الاشتراطات، على ضرورة توافر أخصائي معتمد في سلامة الغذاء داخل المنشأة، وتركيب كاميرات مراقبة تغطي مناطق العمل، واعتماد أنظمة دفع إلكترونية موثوقة، إلى جانب تجهيز مرافق خاصة للعاملين تشمل دورات مياه وغرف استراحة وتبديل ملابس، فضلًا عن وضع آليات مهنية دقيقة للتعامل مع النفايات.