أطلقت (سدايا) حزمة من المواد المعرفية التي تستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين، بهدف تعزيز وعيهم بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من الاستفادة منها في دعم العملية التعليمية، وتطوير مهاراتهم المعرفية والتقنية، وذلك تزامنًا مع العام الدراسي الحالي وضمن مشاركتها في الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التعليم بمناسبة العودة للمدارس.وتركز الحملة التي انطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ «سدايا» على تعزيز وعي الطلاب والطالبات والمعلمين والطاقم الإداري التعليمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ممارساتهم التعليمية اليومية من خلال إبراز الأدوات الرقمية وتوظيفها في تنمية المهارات المعرفية والتقنية، بما يُسهم في تطوير أساليب التعليم الحديثة، ودعم بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة عالميًا، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتأتي الخطوة دعمًا لمسار إدراج منهج الذكاء الاصطناعي الجديد في جميع مراحل التعليم العام، الذي أعلنه المركز الوطني لتطوير المناهج بالشراكة مع وزارة التعليم، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويتضمن وحدات دراسية تراعي خصائص المراحل العمرية المختلفة، وتُقدَّم بأساليب تفاعلية وتطبيقية، مع آليات للربط المعرفي بين المراحل بما يضمن تراكم المهارات وبنائها تدريجيًا.وفي السياق ذاته، تأتي مبادرة «سماي» التي أطلقتها «سدايا» بالتعاون مع وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لدعم الطلاب والطالبات وتعزيز قدراتهم بالتوازي مع إدراج منهج الذكاء الاصطناعي الجديد، إذ تستهدف تمكين مليون سعودي وسعودية من فئات عمرية ومهنية متنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تأهيل جيل متمكن معرفيًا وتقنيًا قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.