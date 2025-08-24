رحّب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، بعودة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، مع بداية العام الدراسي الجديد 1447 – 1448هـ مؤكدًا أن الانطلاقة الدراسية تمثل محطة مهمة، لمواصلة مسيرة العلم والمعرفة وبناء مستقبل مشرق، ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الزارع في رسالة تهنئة بهذه المناسبة، أن العملية التعليمية تكتسب أهميتها من الدعم السخي والاهتمام الكبير، الذي توليه القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله، مشيرًا إلى ما تحظى به مسيرة التعليم من متابعة مستمرة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وقيادات الوزارة. وقال مدير تعليم الرياض: «نستقبل هذا العام بالتفاؤل والطموح والعزيمة، التي لا تعرف المستحيل، لنمضي معًا نحو مستقبل أفضل، مستندين إلى قيم الانضباط والاجتهاد والحرص على اكتساب المعرفة وتنمية المهارات». ونوّه الزارع بدور أولياء الأمور واصفًا إياهم بشركاء النجاح، الذين يمثل دعمهم ومتابعتهم المستمرة عنصرًا أساسيًا في نجاح الرحلة التعليمية لأبنائهم، مضيفًا أن نجاح المدرسة لا يكتمل إلا بتكامل جهودها مع الأسرة والمجتمع. وأشار إلى أن وزارة التعليم عملت خلال الفترة الماضية على تهيئة المدارس لتكون بيئات تعليمية جاذبة، تعزز روح الانضباط وتدعم تنمية الإبداع والابتكار، بما يضمن استثمار طاقات الطلاب والطالبات، وإعدادهم لمستقبل واعد، يسهمون فيه بفاعلية في خدمة وطنهم.

وفي ختام تصريحه، دعا الزارع الله أن يكون هذا العام الدراسي حافلًا بالنجاح والإنجاز، وأن يوفق أبناء الوطن وبناته ليكونوا لبناتٍ صالحة في بناء مستقبل المملكة، والإسهام في نهضتها وريادتها العالمية.