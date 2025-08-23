يواصل الفنان التشكيلي والخطاط السعودي ماجد عبدالله الغامدي، معلم الفنون والخط العربي في تعليم جدة، حضوره الفاعل في الساحة التشكيلية من خلال مشاركته في الملتقى العربي لفنون الخط العربي «عزف الحروف» في موسمه الثاني، الذي تستضيفه محافظة جدة بمشاركة عربية ودولية واسعة.

ويستمر الملتقى حتى 28 أغسطس الجاري، عارضا أكثر من 138 عملا فنيا لنحو 105 خطاطين وخطاطات من 13 دولة، من بينهم نخبة من فناني المملكة. ويهدف إلى إبراز جماليات الحرف العربي، ودعم الخطاطين والفنانين، والتعريف بمدارس هذا الفن وأساليبه المختلفة.

ويُعد الغامدي من الأسماء البارزة في تعليم الفنون والخط العربي بمدينة جدة، إذ قدّم عبر مسيرته العديد من الورش والدورات التدريبية لطلاب المدارس والمهتمين، وأسهم في اكتشاف وصقل مواهب شابة أصبحت اليوم جزءا من المشهد الفني المحلي. كما شارك في عدد من المعارض الفنية داخل المملكة، جامعا بين الحسّ التشكيلي وروحانية الحرف العربي.

وأكد المنسق العام للملتقى سعود خان أن «عزف الحروف» يرسخ قيم الحرف العربي في بيئة احترافية بعيدا عن المجاملات، مشيرا إلى أن اختيار الأعمال هذا العام تم عبر فرز دقيق بإشراف لجنة من كبار الخطاطين.

ويواكب الملتقى توجه المملكة ضمن رؤية 2030 لدعم الفنون البصرية بوصفها مكونا من الهوية الحضارية، وليكون منصة عالمية للحوار والإبداع والتطوير.