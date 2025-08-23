تابعوا عكاظ على
رفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها ولي العهد، امتداداً لرعايته الكريمة للعمل الإنساني، وتشجيعاً لجميع فئات المجتمع على المبادرة بالتبرع بالدم.

وأكد وزير الداخلية أن هذه الحملة تجسد النهج الإنساني الراسخ لقيادة المملكة وحرصها الدائم على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مبيناً أن التبرع بالدم يُسهم في إنقاذ الأرواح ويعزز خدمات الرعاية الصحية.

وفي إطار دعم المبادرة الوطنية، بادر الأمير عبدالعزيز بن سعود، بالتبرع بالدم، مؤكداً أن وزارة الداخلية ومنسوبيها يعتزون بالمشاركة في هذه المبادرة، موجهاً الخدمات الطبية بالوزارة بتهيئة أماكن للتبرع بالدم في ديوان الوزارة وقطاعاتها المختلفة في مناطق المملكة كافة لخدمة المتبرعين وتسهيل مشاركتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

