حذّرت رابطة العالم الإسلامي، المجتمعَ الدوليَّ من العواقب الوخيمة للسلوك الإجرامي المتواصل لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتماديها في انتهاكاتها المروّعة، مع ازدراء متعمَّدٍ لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، منبهةً في هذا السياق إلى الإعلان الرسمي الصادم بدخول مدينة غزّة حالة المجاعة، حسب تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أكّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أنّ هذه الحكومة المتطرفة تشكّل تهديداً خطيراً على الإنسان الفلسطيني، والمنطقة والمجتمع الدولي، وتمثّل العقبةَ الكُبرى في طريق كلّ جهود وقف الحرب وحماية المدنيين، وإحلال السّلام الدائم العادل والشّامل، الذي ينشدُه الجميع للمنطقة.

وجدَّد الدكتور العيسى دعوة الرابطة المُلحّة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاعِ بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف وقفة عاجلة جادّة لوضع حدٍّ لهذه المجاعة والإبادة الجماعيّة التي تُرتَكب بحق أبناء غزة، وردع آلة حرب حكومة الاحتلال، التي تمادت في طغيانها واستهانتها بحياة الشعب الفلسطيني وحقوقه وكرامته الإنسانية.