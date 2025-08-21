تابعوا عكاظ على
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف 3 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية السودان، مجددةً رفضها القاطع لكل ما يهدد أمن وسلامة المدنيين والعاملين في الإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقالت الوزارة في بيان: «المملكة تطالب جميع الأطراف السودانية بالالتزام بما وُقع عليه في إعلان جدة بتاريخ 11 مايو 2023م ومنه الالتزام بحماية المدنيين وضمان أمن ممرات المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتشدد على أهمية تغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه ويلات الحرب والصراعات الداخلية».

