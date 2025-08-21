ثمّن سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية مازن غنيم، الموقف الثابت للمملكة تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لما يُسمّى «رؤية إسرائيل الكبرى» ومشاريع الاحتلال التوسعية والاستيطانية.وعبّر السفير غنيم عن تقدير فلسطين العميق للدعم الثابت للمملكة، قيادة وشعباً، في مواجهة أي محاولات لتصفية الحقوق الفلسطينية أو التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.وشدّد السفير الفلسطيني على أن مخططات الاحتلال، بما تتضمنه من أطماع توسعية، تُشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة، وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات ذات العلاقة. وأكد أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مستمرة في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتاً إلى أن القيادة السعودية تولي اهتماماً كبيراً بالقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وأن هذا الدعم يشكّل ركيزة أساسية لمواجهة أي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض أو تهميش الحقوق الوطنية الفلسطينية.