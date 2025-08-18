أغلقت لجنة مشتركة في الطائف، أمس، عدداً من الألعاب الترفيهية داخل بعض المتنزهات، وذلك ضمن حملة التصحيح والرقابة، التي أعقبت حادثة سقوط لعبة «360» الهوائية قبل ثلاثة أسابيع، التي خلّفت نحو 23 مصاباً. ورصدت «عكاظ» ميدانياً، انتشار لافتات الإغلاق على مداخل الألعاب، مع التشديد على ملاك الحدائق بعدم تشغيلها حتى استيفاء متطلبات السلامة.وكان محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، وجّه بسرعة رفع نتائج التحقيقات في حادثة لعبة «360»، التي وقعت داخل أحد المتنزهات، وأصيب فيها 23 شخصاً، معظم إصاباتهم كسور في السيقان وفقرات الظهر، فيما تعرضت فتاتان لبتر قدميهما جراء الارتطام العنيف أثناء السقوط.وأكدت والدة مصابات لـ«عكاظ»، أن اثنتين من بناتها خرجتا من المستشفى بعد استكمال علاجهما، ولا تزال أخريان تتلقيان الرعاية الصحية، مبينة أن الحادثة كانت صادمة للأسرة.من جانبه، أوضح والد الشقيقتين اللتين تعرضتا لبتر قدميهما، أن ما حدث قدرٌ ماضٍ، داعياً المولى عز وجل، أن يلطف بحال ابنتيه اللتين ما زالتا في عمر الزهور، إذ تدرس الكبرى في المرحلة الجامعية، وتواصل الصغرى دراستها بالصف الأول الثانوي.وأعرب عن شكره وتقديره لمحافظ الطائف، على متابعته المستمرة لحالات المصابين، وثمّن سرعة استجابة الأجهزة الأمنية والإسعافية فور وقوع الحادثة.يُذكر، أن «عكاظ»، نشرت قبل أسبوعين تقريراً بعنوان: «السيقان الأكثر في إصابات لعبة الطائف»، استعرضت خلاله الأبعاد النفسية والقانونية لتعويضات المتضررين.