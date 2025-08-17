احتضن ممشى الضباب بمحافظة النماص، فعالية «جولة ثراء»، التي نظمتها هيئة تطوير عسير بالتعاون مع بلدية النماص ضمن فعاليات صيف 2025، بهدف إبراز المكونات البيئية والثقافية للمنطقة.

وتمحورت الفعالية حول شجرة العرعر، التي تُعد رمزاً بيئياً بارزاً في منطقة عسير، حيث استقطبت أنظار مئات الزوار عبر معارض تعريفية وعروض مبتكرة استعرضت تاريخ هذه الشجرة المعمرة وعلاقتها بالإنسان والمكان عبر آلاف السنين، إضافة إلى إبراز منتجات حديثة مستخلصة منها مثل العطور الطبيعية، كما اشتملت الفعالية على أركان للمأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، ومن أبرزها العريكة والتصابيع والمعصوبة والخبز البلدي والفطير، بما يعكس أصالة الضيافة العسيرية وثراء المائدة التراثية. وتخلل البرنامج العروض الفنية وشملت أداءات شعرية وغنائية على إيقاعات «الطارق»، إلى جانب عزف موسيقي لمجموعة من الألحان الوطنية المرتبطة بالذاكرة الجمعية.

ونُظّمت على هامش الفعالية، ندوات حوارية تناولت موضوعات متصلة بتاريخ وفنون وآداب منطقة عسير، مما أضفى بعداً معرفياً وثقافياً على التجربة، فيما مثلت «جولة ثراء»، رحلة بصرية وموسيقية جمعت بين الماضي والحاضر، مؤكدة أن منطقة عسير بما تمتلكه من تنوع طبيعي وثقافي وتراثي قادرة على تقديم تجربة سياحية متكاملة تعكس روح المكان وعمق الإنسان.